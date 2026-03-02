logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Mía y Lía Cueva logran el bronce

Subieron al podio en la prueba del trampolín sincronizado de 3 m

Por El Universal

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Mía y Lía Cueva logran el bronce

México.- Con el público conteniendo la respiración y la mirada fija en el trampolín, Mía y Lía Cueva se prepararon para la última ejecución que definiría su destino en la final de sincronizados femenil de la Copa del Mundo de Clavados en Canadá.

Frente a ellas, las potencias de China, Australia y Estados Unidos aguardaban cada detalle del salto, mientras, un silencio absoluto anticipaba el momento decisivo.

Con una mirada inicial, precisión impecable y una sincronía que deslumbró al panel de jueces, las gemelas mexicanas obtuvieron calificaciones de 8 y 8.5 que impulsaron su puntaje total a 301.16 unidades, suficientes para colocarlas en el podio en la tercera posición y dejar fuera a la dupla estadounidense.

El salto resultó tan preciso que incluso provocó los aplausos de sus rivales. La ejecución rozó la perfección y dejó a las gemelas a una sola unidad de la medalla de plata, que finalmente quedó en manos de Australia con 303.42 puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El oro, como era de esperarse, fue para China tras acumular una sólida puntuación de 329.94.

Minutos después, ya con la medalla asegurada y la emoción marcada en el rostro, las hermanas —que con tan solo 15 años se han consolidado en el equipo mayor y suman tres preseas mundiales— se fundieron en un abrazo con su entrenador, Iván Bautista, símbolo del esfuerzo y la madurez deportiva alcanzados a temprana edad.

El logro de Mía y Lía Cueva también representó un impulso anímico para toda la delegación mexicana, al convertirse en la tercera medalla obtenida en la Copa del Mundo de Clavados en Canadá, después de las preseas de plata en el equipo mixto y en la prueba sincronizada de tres metros varonil, conquistadas por Osmar Olvera y Juan Celaya.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estados Unidos vence 2-0 a Argentina en SheBelieves Cup en Nashville
Estados Unidos vence 2-0 a Argentina en SheBelieves Cup en Nashville

Estados Unidos vence 2-0 a Argentina en SheBelieves Cup en Nashville

SLP

AP

El equipo de Emma Hayes mantiene su invicto tras superar a Argentina con goles de Heaps y Shaw.

Grizzlies de Memphis vencen a Pacers de Indiana en Indianápolis
Grizzlies de Memphis vencen a Pacers de Indiana en Indianápolis

Grizzlies de Memphis vencen a Pacers de Indiana en Indianápolis

SLP

AP

Pacers sufren tercera barrida en cinco años ante Grizzlies, que mantienen dominio en la serie.

James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets
James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets

James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets

SLP

AP

Cavaliers mejoran su récord contra Nets y cortan dos derrotas consecutivas.

Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste
Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste

Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste

SLP

AP

Lesiones de Aaron Gordon y Peyton Watson afectan el rendimiento de Denver en recientes partidos.