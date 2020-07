Michael Schumacher está luchando: Jean Todt

Jean Todt, presidente de la FIA, habló de su reciente visita al expiloto alemán Michael Schumacher, quien desde el 2013 está en cama tras un accidente al practicar esquí.

"Está luchando por recuperarse de sus lesiones", atizó el directivo en una entrevista para Mail on Sunday.

"Espero que el mundo pueda volver a verlo, tanto él como su familia están trabajando para eso". Sin embargo, Todt se reservó cualquier detalle médico, tal y como la ha hecho la familia del expiloto desde su hogar en Ginebra, Suiza.

Todt, quien fuera jefe de la escudería Ferrari, también evitó profundizar en las comparaciones con Schumacher en la F1.

"Es imposible decir quién es el mejor de todos. Están (Juan Manuel) Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna y Michael, se puede pensar en quién es el mejor en una determinada generación. Sé que Lewis podría superar el récord de Michael como el piloto más laureado de la historia. Todos los ingredientes están ahí para que con Mercedes lo haga... Sinceramente, no me importa. Recuerdo en el 2000 cuando estaba en el podio en Suzuka con Michael, después de su primer título con Ferrari, le dije que nuestras vidas no volverían a ser las mismas. Logramos todo lo que queríamos, pero después de un accidente como el que tuvo Michael, ¿importa si Lewis gana más?", agregó el presidente de la FIA.

Hoy, el británico Lewis Hamilton se llevó la bandera a cuadros del GP de Hungría, octava vez que lo consigue en el Hungaroring, por lo que igualó a Schumacher con la marca de más victorias en una misma pista, la cual estableció la leyenda alemana sobre el Magny-Cours, en el GP de Francia.