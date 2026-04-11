Michael Wacha poncha siete y Reales vencen a Medias Blancas

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Michael Wacha ponchó a siete mientras lanzaba pelota de cuatro hits durante ocho entradas, el venezolano Maikel García conectó un jonrón y los Reales de Kansas City vencieron el sábado 2-0 a los Medias Blancas, mientras la racha sin anotar de Chicago llegó a 20 entradas.

Michael Wacha lidera victoria de Reales Kansas City

García abrió el juego con un jonrón como primer bate y los Reales añadieron otra carrera en la octava entrada cuando García conectó un doble y anotó con un elevado de sacrificio de Vinnie Pasquantino.

Wacha (2-0) otorgó una base por bolas antes de ceder el turno a Lucas Erceg, quien retiró la novena entrada en orden (1-2-3) para su quinto salvamento de la temporada.

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Racha sin anotar y desempeño de Medias Blancas

Erick Fedde (0-3) cargó con la derrota tras permitir una carrera con tres hits en cinco entradas por Chicago, que anotó por última vez en la séptima entrada de una victoria 2-0 sobre Kansas City el jueves y perdió 2-0 el viernes.

El tercera base de los Medias Blancas, Tanner Murray, consiguió su primer hit en las Grandes Ligas con un sencillo en la quinta entrada.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 3-1.

Por los Reales, el venezolano Salvador Pérez de 4-1.