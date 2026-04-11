Aseguran marihuana y armas en El Charquillo

Más de 20 kilos de marihuana, cartuchos útiles y armas de fuego, fueron asegurados por elementos de la Guardia Civil Estatal en coordinación con otras coporaciones, esto durante una incursión en la comunidad El Charquillo, perteneciente a la capital potosina.

El hecho se dio dentro del operativo Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), en donde también participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo a informes de la GCE, se pudieron asegurar 74 bolsas de marihuana que dieron un peso total de 20.56 kilogramos.

Durante labores de vigilancia e inteligencia implementadas en la zona, ubicada cerca del Anillo Periférico Poniente, las autoridades aseguraron también un rifle calibre .22, una pistola tipo revólver, mil 680 cartuchos útiles y tres armas de utilería, además de una caja de mecanismo para rifle.

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La corporación no especificó la forma en que se dio el aseguramiento pero en este caso no hubo

personas detenidas y todo fue puesto a disposición de la autoridad respectiva para que se inicien las investigaciones.

Estos resultados forman parte de las acciones permanentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, para el fortalecimiento de la seguridad.