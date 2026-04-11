Demandan a Enrique

Una organización benéfica cofundada por el príncipe Enrique en África para honrar a su difunta madre, la princesa Diana, lo ha demandado por difamación después de que él renunciara el año pasado como patrocinador.

Sentebale, que apoya a jóvenes que viven con VIH en Botsuana y Lesoto, presentó la demanda el mes pasado en el Tribunal Superior de Londres, según registros judiciales revisados el viernes.

Los registros en línea muestran que Enrique y su amigo Mark Dyer, fideicomisario de la organización benéfica, están siendo demandados por difamación escrita o difamación verbal. No había

documentos disponibles.

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Los desacuerdos en la organización benéfica salieron a la luz en 2023 por una nueva estrategia de recaudación de fondos. Enrique y el príncipe Seeiso de Lesoto, cofundadores de la organización benéfica, renunciaron como patrocinadores en marzo de 2025.

En ese momento, manifestaron que la relación entre la junta directiva y su presidenta, Sophie Chandauka, estaba más allá de toda reparación. Chandauka acusó posteriormente a Enrique de orquestar una campaña de intimidación y acoso para intentar obligarla a dejar el cargo.

La Comisión de Caridad para Inglaterra y Gales investigó y criticó a ambas partes por permitir que el asunto se desarrollara en público y dañara la reputación de la organización, pero no encontró pruebas de intimidación generalizada o misoginia en Sentebale.