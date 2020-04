Míchel, devastado por la muerte de Radomir Antic

Miguel González "Michel", técnico de los Pumas, se mostró muy dolido con la muerte de Radomir Antic, quien fuera su técnico en el Real Madrid. Antic estuvo dos años con "Michel", Hugo Sánchez, Emilio Butragueño en aquel Madrid espectacular de los 80 y 90.

"Eras un padre que el fútbol me puso en la vida. Mis abrazos de amor a mi otra familia y en especial a nuestra Vera. DEP", escribió vía Twitter el ex 8 Merengue.

"Por si no estaba triste, hoy estoy devastado. Grande en todos los sentidos de su vida y jamás te estaré lo suficientemente agradecido. Sé que lo sabías pero no está de más que te lo lleves para siempre", refrendó el ahora estratega del Universidad Nacional.

Con Antic, el Madrid rescató la temporada 1990-91 al entrar a la Copa UEFA y en la siguiente fueron subcampeones de la Liga Española al perder el último juego de la temporada en contra del Tenerife.