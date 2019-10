Míchel González envía indirecta a Tigres y América

El estratega de los Pumas aplaudió la acción del León y los Pumas con el minuto de solidaridad hacia Veracruz por el problema que sufren con los adeudos.

"Los jugadores me informaron lo que iban a hacer y está bien. León y Pumas se comportaron a la altura, ojalá todos los equipos se hubieran comportado así", sentenció.

Sobre la derrota de su equipo, aseguró que no "valora el resultado, pero sí las circunstancias. Ya el tiempo dirá si merecemos la Liguilla o no". La salida de Carlos González y Luis Quintana fue por una lesión en el gemelo derecho y ambos pidieron su sustitución.