Miguel Herrera critica al árbitro del partido ante Necaxa

Miguel Herrera, entrenador del América, criticó el desempeño de Jorge Isaac Rojas, árbitro central durante el empate (1-1) con el Necaxa.

Para "El Piojo", el silbante fue lento en tomar decisiones y señaló que requirió de mucha ayuda de sus asistentes de la cabina del arbitraje para pitar el encuentro.

"Uno no quiere hablar de las circunstancias, pero tengo que hacerlo", respiró el estratega americanista antes de dejarse ir.

"No puede pitar la gente de arriba [VAR], si hay jugadas de VAR que cheque pero, pierde mucho tiempo agarrándose la oreja. Fue un partido tan titereteado y mal arbitrado, un partido ríspido, sí, pero no puede pararse tanto tiempo", dijo Herrera.

Lo que pasó es que Rojas, durante el primer tiempo, necesitó que los auxiliares de la tecnología le confirmaran un fuera de lugar en un gol anulado del Necaxa por fuera de lugar, una decisión acertada. Posteriormente, volvió a llamar para dar por bueno el tanto del América.

Casi al término del periodo, revisó una jugada en el monitor, para determinar una supuesta falta de Sebastián Cáceres, defensa azulcrema, sobre el delantero Lucas Passerini.

Para la segunda mitad, Rojas no sancionó un claro penalti a favor de los Rayos, por una planta de Luis Reyes. El juez regresó a la cabina para observar la repetición y sentenció la pena máxima que terminó en la igualada de los hidrocálidos.

Fuera del arbitraje, Herrera sentenció que su equipo no dio un buen primer tiempo y que, para el segundo, mejoraron pero no fue suficiente.