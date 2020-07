Miguel Herrera dirige con cubrebocas tras críticas

Después de las críticas y la recomendación de la directiva del América, Miguel Herrera ha respetado una de las medidas básicas del protocolo de sanidad para la vuelta a los estadios que elaboró la Liga MX, el uso del cubrebocas en todo momento.

"El Piojo" prendió la polémica tras lucir sin la mascarilla mientras dirigía los juegos de las Águilas, en la Copa por México, contra el Toluca y los Pumas. Incluso, en el cotejo ante los felinos, en el Olímpico Universitario, el timonel azulcrema invadió la zona técnica rival -faltando a la sana distancia-, para discutir con un auxiliar del entrenador "Míchel" González.

Previo al choque ante Cruz Azul, en el que buscan el liderato del Grupo A de la copa, Miguel Herrera comentó a EL UNIVERSAL Deportes, que "no tengo problema, joroban los que no tienen conciencia de que, los que estamos, hemos recibido pruebas covid. Llevamos cinco pruebas y las cinco negativas".

De igual modo, el estratega de las Águilas opinó que no hace falta que la Liga MX analice sanciones para los entrenadores que no usen el cubrebocas durante los partidos del siguiente torneo.

"Creo que no debería pensarse en las sanciones. Reitero, para estar en las canchas en esta copa y en el torneo que viene, nos seguirán haciendo pruebas a todos: árbitros, jugadores, directivos, la gente en cancha... Todo va a estar autorizado según el protocolo y lo seguiremos. Estamos copiando un modelo que salió de Europa, donde el 90 por ciento de los partidos, el técnico no trae (cubrebocas)", agregó.

Desde su arribo esta tarde a ciudad Universitaria, Herrera se ha mantenido con su cubrebocas.