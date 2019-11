Miguel Herrera niega haber recibido ultimátum de directiva del América

Miguel Herrera, técnico del América, negó haber recibido algún ultimátum de la directiva azulcrema después de que el sábado pasado fue expulsado del partido contra Santos, la tercera vez que le ocurre en el torneo Apertura 2019.

El estratega también descartó una persecución de los árbitros en su contra, aunque consideró que la discusión en la que se enfrascó con su colega Guillermo Almada no ameritaba tarjeta roja.

"Han generado chisme los medios, yo no recibí ninguna llamada de nadie ni siquiera de Santiago (Baños). Recibí una sanción la vez pasada, pero en esta ocasión nada", mencionó Herrera este jueves en conferencia de prensa.

El estratega del América agregó: "No creo que haya una situación de esas, tengo que ser más cuidadoso. Ustedes lo han dicho, la última me parece que no era de expulsión. Son decisiones del árbitro, tendremos que estar más concentrados en no darles condiciones para tomar estas decisiones".

Con medio año de contrato por delante, "El Piojo" Herrera aseguró ser "el técnico más exitoso" en la historia del club de Coapa, pero se dijo consciente de que en ocasiones ni conseguir campeonatos garantiza la continuidad de los directores técnicos.

"Tengo seis meses más, pero la decisión no pasa porque tengas un mes, dos días o 20 años de contrato. Sé en dónde estoy sentado y las exigencias que tiene el equipo desde la primera vez que llegué en 2011. Si no hay continuidad es decisión de otra persona, no mía. Voy a tratar de conseguir otro título y eso tampoco garantiza que yo pueda seguir acá", sentenció.