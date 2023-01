Miguel Herrera ningunea a sus rivales para dirigir la Selección

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- La carrera por el puesto de entrenador en la Selección Mexicana ha comenzado y uno de los que rápidamente mostró su intención de llegar fue Miguel Herrera, extécnico de Tigres y quien aseguró merece la oportunidad de tomar el cargo.

Desde que hizo público su interés, Miguel Herrera ha recibido muchas críticas por parte de los aficionados mexicanos, quienes piden una cara nueva al frente del Tricolor.

Una situación que no comparte Herrera, quien en entrevista para TUDN ninguneo a sus rivales por el banquillo.

"Jaime Lozano hizo un gran trabajo con la Selección Mexicana en Juegos Olímpicos, pero tiene crecer en la competencia de primera división y demostrar su capacidad para poder levantar la mano", comentó.

Por último, Miguel Herrera habló de Guillermo Almada, un técnico con capacidad pero que terminó con problemas en Santos Laguna.

"Almada luego levantó la mano y eso se me hace una falta de respeto, estaba con Pachuca, salió mal de Santos Laguna, ganó una final con Pachuca, pero habría que preguntarle a los jugadores, muchos no se expresan bien de él", finalizó.