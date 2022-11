Miguel Herrera publica emotiva carta a Tigres: "Me voy triste"

A-AA+

Miguel Herrera dejó de ser el técnico de Tigres después de no lograr el título del Apertura 2022 de la Liga MX. Un hecho que le causó sorpresa y molestia al técnico mexicano que se encontraba realizando la planificación del Clausura 2023.

Un sentimiento que compartió mediante un comunicado en sus redes sociales, en el que agradeció el cariño de la afición, misma con la que aceptó estar en deuda. "Mi máxima gratitud a los jugadores y staff por su entrega. Me voy triste y en deuda con esta gran afición por no conseguir los objetivos".

El extécnico de la Selección Mexicana, agregó que respeta la decisión de su salida y ahora se enfocará en buscar una revancha en la Liga MX. "La vida siempre da revanchas y buscaré nuevos horizonte para dar el 100% como siempre lo he hecho", finalizó.

Herrera fue despedido luego de quedar eliminado en semifinales de la liguilla. Tras quedar eliminado, dio unas polémicas declaraciones donde afirmó que su equipo "se había hecho viejo", lo cual generó muchas críticas de la afición.