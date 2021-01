Miguel Herrera se deslinda del promotor Greg Taylor

Después de ser mencionado en el reportaje "El cártel del gol", el entrenador Miguel Herrera se deslindó de los señalamientos de alguna vinculación con el promotor Greg Taylor.

"Lo conocí cuando era el representante de Raúl Jiménez, lo salude un par de veces, pero ya. Todos conocen que yo me manejo solo, no tengo promotor, lo que me representa es mi trabajo", comentó Miguel Herrera, vía telefónica.

Al extimonel del Club América y de la Selección Mexicana le hubiera gustado ser contactado antes de que se publicara la información. "Pudo haber agarrado el teléfono y le contaría sin problema sobre su investigación".

En el mencionado reportaje, publicado por ElQuintanaRooMx, "la empresa Promanage de Greg Taylor, quien mantenía una estrecha relación con varios entrenadores, incluido al 'Piojo' Miguel Herrera, 'Chepo' de la Torre, Paco Palencia y Héctor Eugui".

El trabajo periodístico también señaló que uno de los promotores de Taylor, Fernando Pavón, presumió que en su agenda se encontraba Herrera como un representado.

Eugui, también mencionado, aseguró tener "la conciencia limpia" y, al igual que el Piojo, no cuenta con un representante.

"Todas mis contrataciones en la Liga de México fueron directamente con el propietario o presidente", aclaró el uruguayo, quien entrenó a nueve clubes en su paso por el balompié tricolor.

"¿Cómo puede ser que alguien que tenga un supuesto promotor de ese peso, no esté dirigiendo actualmente, como yo", subrayó Eugui. "La verdad, lo digo de corazón, entiendo muchas cosas del medio [del futbol mexicano], pero no tengo más que opinar, porque tengo honestidad y la conciencia limpia".

EL UNIVERSAL Deportes contactó a Manuel Velarde, actual presidente deportivo de los Gallos de Querétaro y quien fue etiquetado como "socio" de Taylor, pero declinó a responder sobre el reportaje.