Miguel Herrera se ilusiona con el regreso del Atlante a la CDMX

Miguel Herrera sonríe ante la posibilidad de que el Atlante tenga otra vez como casa a la Ciudad de México. "Sería buenísimo", resaltó al recordar su pasión azulgrana.

"Desde niño le voy al Atlante, pero tengo metido en el corazón al América. Puedes cambiar de religión, sexo nacionalidad, pero de equipo no, pero sí sumar otro, que el América lo tenga como equipo compartido. al Atlante lo quiero mucho, me daría gusto que estuviera otra vez, pero por logros deportivos, como hemos expresado siempre los atlantistas que esos logros se consiguen sobre la cancha", expresó el hoy entrenador de las Águilas en una página de fans azulcrema, América Monumental.

"Si regresa a la ciudad sería buenísimo poderlo seguir de cerca, pero hay que ver cómo sigue este asunto de la desaparición del ascenso".

En los últimos días, luego del anuncio de que el Morelia se transformaba en el Mazatlán FC, surgieron rumores de que los Potros de Hierro se mudarían a Querétaro, para jugar en el estadio Corregidora por un año, como parte de un acuerdo de los nuevos inversionistas de los Gallos.

Pero, otra posibilidad que ha tomado fuerza en las últimas horas es la salida del cuadro azulgrana de Cancún, para retornar a la Ciudad de México (Estadio Azteca, Estadio Azul e incluso el Wilfrido Massieu, las opciones de sede), donde disputaría sus compromisos de la competición que dará paso al extinto Ascenso MX, la Liga de Desarrollo.

"Estamos muy atentos a las noticias que puedan suceder con el Atlante, pero sí dejar claro que aunque estoy enfocado en el América, mi corazón no dejará de ser atlantista... y americanista. Concentrados al 100%, leyendo a la distancia las notas del Atlante que regresaría, nos daría mucho gusto", reiteró.

Como jugador, Miguel Herrera militó en tres ocasiones con los Potros (1989-1990/1991-1995/1999-2000); en el segundo ciclo fue campeón de liga y el último marcó su retiro profesional.

Como entrenador, el debut del ´Piojo´ fue con el Atlante (2002-2004). Posteriormente agregó una segunda tapa en el banquillo azulgrana (2010-2011) tras su paso por Monterrey, Veracruz y Estudiantes Tecos.