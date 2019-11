Miguel Herrera ve normal ser el único "grande" en Liguilla

De los llamados "cuatro grandes", solamente el América está confirmado para la Liguilla del Apertura 2019, situación que el técnico Miguel Herrera considera normal, por la competencia que existe en la Liga MX.

"Obviamente (Guadalajara, Cruz Azul, Pumas y América) son los más populares y los que más seguidores tienen, hoy en día el nivel del futbol es parejo", justificó el "Piojo".

Incluso Herrera pidió no demeritar el torneo que han hecho equipos como el Necaxa, una de las sorpresas del semestre. "No podemos menospreciar a un Necaxa que ha tenido un extraordinario torneo, al León que viene con buen nivel", agregó. Sin embargo, el timonel azulcrema reiteró el discurso americanista de ser los favoritos al título.

"Nosotros levantamos la mano para decir que estamos bien, América es grande y a fuerza tiene que estar en la Liguilla, como la primera vez que llegué y en mi regreso hubo limpia, porque no clasificó", atizó. "(Del América) se tiene que saber que va a pelear el título", dijo.

El técnico de las Águilas irá con camión lleno a la Fiesta Grande; sin embargo, la vuelta de Nicolás Castillo sigue en vilo. "Nico va muy bien, veamos si llega al segundo (partido de los cuartos de final), el primero será difícil que juegue, pero Nico es un gran profesional, aceleró su proceso de recuperación, esperemos lo logre aprontó, pero mientras todos están al cien y contentos", manifestó el DT de los azulcrema sin reproches, pese a que el andino fue captado en una de las protestas sociales en Chile.

Durante la presentación de los nuevos autobuses del equipo varonil y femenil, "el Piojo" se dijo optimista por conquistar la decimocuarta liga de la institución azulcrema.

"Al equipo lo veo sólido, fuerte y concentrado, llegamos completos ahora sí, con carro completo, espero que este nuevo autobús nos lleve al 15 de diciembre (día de la final), queremos darle una gran satisfacción a la afición y la 14 copa".

Por el momento las Águilas tendrán descanso en la última fecha de la fase regular, un proceso que Herrera destacó por tener las piezas suficientes, pese a las lesiones que se sufrieron.

"Nunca salimos de zona de clasificación, todos están preparados para jugar y ha tocado debutar jóvenes, esta plantilla está para pelear el título", concluyó.