Mike Trout pone en duda su participación en la temporada 2020

Uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas y estrella de los Angels de Los Ángeles, Mike Trout, no sabe si participará en la temporada 2020 de la MLB, debido a preocupaciones de salud por el Covid-19 que podrían poner en riesgo el embarazo de su esposa.

"Lo más importante es que este es nuestro primer hijo", dijo Trout en una video llamada a medios de comunicación. "Tengo que estar ahí si el resultado es positivo, no puedo ver al bebé durante 14 días. Estaríamos molestos. Tengo que mantener a Jess (mi esposa) a salvo. Tengo que mantener al bebé a salvo. ... Intento hablar con mi esposa todas las noches sobre esto. Sé que me estoy arriesgando. Podría conocer a alguien y contraer este virus. Eso es lo último que quiero hacer. Estoy considerando con mi esposa si juego o no".

El jardinero central es una de las estrellas de los Angels, quien terminó la campaña pasada con. 291 de porcentaje al bat, que, a su vez, le impidió terminar por tercera campaña en fila por arriba de. 300 en ese rubro.

Esta semana, varios jugadores han decidió no jugar esta campaña. El estelar inicialista Ryan Zimmerman y el pitcher Joe Ross, de los campeones Nationals, son dos de esos jugadores que prefirieron no jugar este año por preocupaciones a contagiarse del nuevo brote de coronavirus.

"Me encanta el béisbol. Me encanta jugar este juego. Todos queremos jugar. Todo se reducirá a cuán seguros estaremos. Si hay un brote o algo sucede en las próximas semanas, tenemos que reconsiderarlo", añadió Trout.

Los peloteros en las Grandes Ligas tienen la opción de no participar y recibir su salario prorrateado siempre y cuando ellos y su familia sean más susceptibles a contraer el virus. También pueden decidir no jugar pese a que enfermen y el virus no sea potencialmente peligroso por sus circunstanciss, pero tendrían rebajas salariales.