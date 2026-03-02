Milan consigue ganar con dos goles tardíos
ROMA.- El AC Milan necesitó dos goles en los últimos minutos para asegurar una victoria 2-0 en casa de Cremonese en la Serie A el domingo y recuperarse de su segunda derrota de la temporada.
Strahinja Pavlovic anotó en el minuto 90 y Rafael Leao añadió otro cinco minutos dentro del tiempo de descuento para el Milan, que había desperdiciado una serie de ocasiones anteriormente.
El Milan, segundo clasificado, volvió a colocarse a 10 puntos del líder de la liga italiana, el Inter de Milán, de cara al derbi del próximo fin de semana.
Las únicas derrotas del Milan esta temporada fueron ante Cremonese en su debut en agosto y en casa contra Parma el fin de semana pasado.El gol de Pavlovic llegó tras un saque de esquina y una revisión del VAR que confirmó que el balón entró tras golpearle en el hombro y no en el brazo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Luego, Leao culminó un contraataque.
Más tarde, la Roma, cuarta, recibía a la Juventus, sexta, en un duelo clave por los puestos de la Liga de Campeones.
no te pierdas estas noticias
Estados Unidos vence 2-0 a Argentina en SheBelieves Cup en Nashville
AP
El equipo de Emma Hayes mantiene su invicto tras superar a Argentina con goles de Heaps y Shaw.
Grizzlies de Memphis vencen a Pacers de Indiana en Indianápolis
AP
Pacers sufren tercera barrida en cinco años ante Grizzlies, que mantienen dominio en la serie.
James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets
AP
Cavaliers mejoran su récord contra Nets y cortan dos derrotas consecutivas.