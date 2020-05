Mis palabras ardieron al americanismo: Melvin Brown

Después de que el exjugador de Cruz Azul, Melvin Brown, aseguró que si América hubiera sido el líder del Clausura 2020, le hubieran dado el campeonato después de tomar la decisión de cancelar el torneo, palabras que causaron polémica y que posteriormente la afición americanista convirtiera al exdefensor en objeto de burla.

La barra americanista el "Ritual del Kaoz" le dedicó un cántico que expresaba, "llora, llora, llora, Melvin Brown". Las burlas llegaron a oídos del excementero y pronto manifestó su sentir ante la situación. "Mis palabras causaron resquemor en los aficionados del otro equipo, eso no va a cambiar mi forma de pensar. Nunca dije que le tenían que dar el campeonato a Cruz Azul. Es el pensar de muchos aficionados de La Máquina, sí queremos ser campeones, pero lo queremos en la cancha donde se gana".

También agregó que los aficionados americanistas no deben darle tanta importancia a un jugador con pasado en Cruz Azul, uno de sus máximos rivales en el futbol mexicano, sobre todo el corear su nombre y no hacerlo con alguna figura americanista, "las burlas no van a cambiar lo que dije, es lo que piensa mucha gente y si no les gusta ni modo, si no les agrada cuando vean Melvin Brown en una red social cámbienle, vean a sus ídolos, no coreen mi nombre".

Cruz Azul se encontraba en la parte alta de la tabla de la competencia con 22 unidos, es por eso que la decisión de cancelar el torneo debido a la situación que se vive por el coronavirus no fue del agrado para muchos seguidores celestes como Melvin Brown, "la verdad salta a la luz en un fútbol donde las decisiones no se toman con el Fair Play y fui la voz de muchos que no se atrevían o que les faltaba fuerza. No cambiaré mi postura ni me retracto, sigo pensando lo mismo, pero no se dio porque los americanistas estarían cantando la catorceava, la doceava, no sea cual sea", finalizó.