MLB castiga a pitcher y manager de los Dodgers

A medida que el caos envuelve a las Grandes Ligas con los casos positivos de coronavirus que día a día se reportan dentro de la organización de los Marlins, el comisionado Rob Manfred castigó con ocho encuentros al lanzador de los Dodgers Joe Kelly, por los lanzamientos al cuerpo que provocaron un conato de bronca frente a los Astros.

La sanción se extendió al manager de Los Ángeles, Dave Roberts, quien no estuvo en el juego de la noche de este miércoles que cerró la serie entre estos conjuntos.

Como se esperaba, la revancha de la Serie Mundial 2017 estuvo llena de tensión. Los Dodgers aterrizaron en Houston con mucho resentimiento, después de descubrir que los Astros implementaron un esquema ilegal y elaborado de robo de señales que les ayudaron a derrotarlos hace tres años.

Entonces, cuando ambos clubes se vieron en el diamante el martes, intercambiaron palabras en el sexto inning. después de que Kelly lanzó bolas rápidas a Alex Bregman y Carlos Correa. No resultó en una batalla, pero fue ciertamente cuestionable considerando la postura estricta de la liga sobre no pelear durante esta campaña en medio de la pandemia. Este miércoles se volvió a registrar un caso más entre los peloteros de los Marlins llegando a 16 contagiados.