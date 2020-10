Modificaciones en la agenda deportiva por el cambio de horario

El próximo domingo a las 2:00 am tu reloj se deberá atrasar una hora para dar paso al horario de invierno. ¡Que no se te pase!

Si eres un amante de los deportes y estás a la espera del domingo para vivir toda la adrenalina de la NFL y del quinto juego de la Serie Mundial, esto te interesa.

Los horarios de los encuentros sufrirán modificaciones. Las habituales programaciones cambiarán una hora para quedar de la siguiente manera:

NFL a las 11:00 am

Packers vs Houston

Cowboys vs Washington

Steelers vs Titans

Liones vs Falcons

Panthers vs Saints

Browns vs Bengals

Bills vs Jets

Seahawks vs Cardinals

49ers vs Patrits

Chiefs vs Broncos

Jaguars vs Chargers

Buccaneers vs Raiders