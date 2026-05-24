México recibe 4,8 millones de pasajeros de cruceros en 2026

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Ciudad de México, 24 may (EFE).- México recibió 4,8 millones de pasajeros de cruceros entre enero y abril de 2026, lo que representó un aumento del 14,8 % frente al mismo periodo de 2025, informó este domingo la Secretaría de Turismo (Sectur).

Sectur reporta crecimiento en arribos y pasajeros de cruceros

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, indicó en un comunicado que en el primer cuatrimestre del año se registraron 1.425 arribos de cruceros en los distintos puertos del país, un incremento interanual del 10 %.

"La llegada de cruceros genera beneficios directos para las comunidades receptoras, al impulsar el consumo en restaurantes, comercios, servicios turísticos, transporte y actividades recreativas, además de contribuir a la generación de empleo en los puertos y destinos turísticos", señaló la funcionaria.

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Impacto regional y crecimiento destacado en puertos mexicanos

Con base en datos de la Secretaría de Marina, Rodríguez Zamora afirmó que los resultados reflejan la fortaleza de México como destino turístico internacional y la relevancia de la actividad crucerista para el desarrollo económico de diversos destinos.

Por regiones, el Pacífico mexicano recibió 1,7 millones de pasajeros y 540 arribos de cruceros durante el periodo enero-abril, con incrementos de 39,9 % y 22,4 %, respectivamente.

En esta zona destacó Puerto Chiapas, en el sureño estado con el mismo nombre, con aumentos de 83,3 % en arribos y de 80,5 % en pasajeros, lo que lo ubicó como uno de los puertos de mayor crecimiento en el país, de acuerdo con la Sectur.

En tanto, la región Golfo-Caribe contabilizó 3,1 millones de pasajeros y 885 arribos en el primer cuatrimestre de 2026, avances de 4,6 % y 3,5 %, respectivamente, frente al mismo periodo del año pasado.

Dentro de esta región, Cozumel, en Quintana Roo, uno de los principales destinos de cruceros del Caribe mexicano, registró 1,99 millones de pasajeros y 571 arribos, con crecimientos de 7,1 % y 5,2 %, respectivamente.