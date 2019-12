Moisés Muñoz se burla de los antiamericanistas

El exportero Moisés Muñoz no se guardó las ganas de restregarle a sus críticos en redes sociales, el pase del América a la final del torneo Apertura 2019.

"Buenos y finalistas días. Para no perder la costumbre: Querido Anti, no comentes este tuit, sé que te arde hasta lo más profundo de tu ser, mejor prepárate para echarle porras al Monterrey en la final, todos sabemos que lo vas a hacer. Fin del comunicado", expresó.

Las opiniones divididas no se hicieron esperar y la publicación registró más de 15 mil interacciones.

Cabe recordar que Muñoz se consagró en héroe azulcrema en la final del Clausura 2013, gracias a un cabezazo que terminó en gol contra el Cruz Azul y el alargue del partido, para que las Águilas terminaran por coronarse.

Muñoz suele estar activo en sus redes sociales y de sus seguidores, incluso, salió a la defensa de un aficionado en silla de ruedas que fue insultado por otro usuario.

Además del América, Moi también defendió la cabaña del Morelia, Atlante, Jaguares y Puebla. Actualmente se desempeña como analista de televisión.

