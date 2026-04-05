Mónaco vence 2-1 a Marsella y mantiene racha invicta en Ligue 1

PARÍS (AP) — Mónaco retomó el rumbo el domingo donde lo había dejado antes del parón internacional, al vencer 2-1 a su rival del sur Marsella en la liga francesa, mientras el delantero estadounidense Folarin Balogun anotó un gol soberbio para reforzar el impulso del anfitrión Mónaco por un puesto en la Liga de Campeones.

Mónaco vence a Marsella y mantiene racha invicta

El equipo del Principado ganó su séptimo partido consecutivo de la Ligue 1 y aumentó a 10 partidos de liga su racha invicta.

La victoria dejó a Mónaco igualado en puntos con el cuarto clasificado Marsella y a solo un punto del tercero, Lille.

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Balogun, que ha marcado ocho goles en sus últimos ocho partidos con el Mónaco en todas las competiciones, puso el 2-0 a los 74 minutos cuando culminó una jugada iniciada por un despeje del portero Lukas Hradecky. El estadounidense luego condujo el balón hacia el área y picó un sutil globo al segundo palo.

Aleksandr Golovin había adelantado al Mónaco cerca de la hora de juego. Amine Gouiri recortó distancias para el Marsella a los 85 minutos.

Los visitantes, que jugaron sin el suspendido Mason Greenwood, apretaron en busca del empate en los compases finales, pero Hradecky negó un intento de Facundo Medina con una gran atajada de reflejos y Jordan Teze despejó sobre la línea un remate de Pierre-Emerick Aubameyang.

Usain Bolt participa en saque de honor en partido Mónaco-Marsella

Realeza del sprint

Usain Bolt, el ocho veces medallista de oro olímpico, estuvo en el estadio Louis II y participó en un saque de honor.

Ya retirado, el hombre más rápido del mundo tiene buenos recuerdos de la pista de Mónaco, tras haber ganado anteriormente los 100 metros en la reunión de atletismo Herculis.

Lyon extiende racha sin triunfos

Las esperanzas de Lyon de clasificarse a la Liga de Campeones de la próxima temporada se vieron aún más mermadas el domingo tras empatar 0-0 ante el Angers en la Ligue 1, lo que extendió a nueve partidos su racha sin victorias en todas las competiciones.

En busca de su primer triunfo desde mediados de febrero, al equipo de Paulo Fonseca le faltaron ideas en un partido que ofreció pocas ocasiones para ambos equipos.

Lyon tiene por delante un calendario complicado, con partidos contra el líder Paris Saint-Germain y el segundo clasificado Lens en sus seis encuentros restantes de la Ligue 1. El siete veces campeón marcha actualmente sexto, a dos unidades del Lille.

Los tres primeros de Francia se clasifican directamente para la Liga de Campeones, mientras que el equipo que termina cuarto disputa la fase de repechaje.

"Teníamos que ganar hoy. La carrera por la Liga de Campeones es más difícil ahora, pero no nos rendimos", dijo Fonseca.

El viernes, el campeón defensor PSG amplió a cuatro puntos su ventaja sobre Lens al vencer 3-1 al Tolosa. PSG tiene un partido pendiente.

Lens tuvo una mala noche el sábado y fue superado claramente 3-0 por el Lille, su rival del norte.

Lorient no pudo celebrar su 100mo aniversario con una victoria tras empatar 1-1 en casa ante el Paris FC. Bamba Dieng puso a los locales en ventaja con su octavo gol en la Ligue 1 esta temporada. Marshall Munetsi igualó al 74.

Le Havre empató 1-1 con Auxerre.

Mientras que el colista Metz igualó 0-0 con el penúltimo Nantes.