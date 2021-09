Monterrey vence 2-0 a Toluca y lo deja sin liderato

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles el Monterrey sumó en sus posibilidades rumbo a la clasificación directa, y de paso evitó que los Diablos Rojos del Toluca se quedaran con el liderato de la Liga MX. Los dirigidos por Javier Aguirre superaron por 2-0 a los mexiquenses en el Gigante de Acero, en un partido adelantado de la fecha 11. Sin embargo los dirigidos por Hernán Cristante tuvieron varios balones al poste e inclusive un gol anulado, pero no les alcanzó para marcar.

Jesús Daniel Gallardo abrió el marcador en Nuevo León, luego de que Funes Mori realizó varios recortes y disparó, ante lo que el defensa recibió el reboté y empujó al fondo.

Para el segundo lapso Toluca modificó su planteamiento y metió gente veloz en ofensiva y movió también su medio campo en busca del empate. Michael Steveen Estrada, Kevin Castañeda y Diego Chávez fueron algunos de sus cambios, además del zaguero Torres Nilo. El replanteamiento funcionó, pues Toluca logró meter el balón al fondo al 63, sin embargo el arbitro decretó un fuera de lugar del Alexis Canelo, por lo que el tanto no subió al marcador. Y en ese lapso también metieron tres balones al poste, donde el arquero no tenía que hacer si tuvieran dirección a puerta. Fue así que la efectividad que les acompañó en su duelo pasado ante el América, hoy les abandonó, y sobre aviso no hay engaño. Monterrey aprovechó su falta de puntería y marcó el segundo tanto al 72. Funes Mori remató de cabeza en un cobro de tiro libre, al adelantarse al arquero. El marcador quedó sellado y no hubo posibilidad de que Toluca hiciera ya daño.

Rayados escala a la tercera posición del campeonato con 17 puntos, mientras que los Diablos renunciaron al liderato y se quedan en la segunda plaza con 20 unidades, mismas que tiene el líder América.

Futbolistas de Toluca agreden a Duván Vergara por "lucirse"

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Caliente terminó el duelo ente Monterrey y Toluca. Ya en tiempo de compensación, las pasiones se calentaron y hubo connato de bronca. Con el marcador 2-0 a favor de los regios, Duvan Vergara bajó el balón echándole "mucha crema" a la acción, lo que enojó a Raúl "Dedos" López quien le atizó con una buena patada.

Eso hizo que Javier Aguirre saltara de su zona técnica y fuera a reclamarle al jugador, por lo que Hernán Cristante se tuvo que interponer para calmarlo. Y en la cancha los jugadores comenzaron a golpearse y a decirse linduras. Al final, algunas tarjetas amarillas, algunos regaños y punto.