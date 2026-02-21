Mony Ramos, lista para encarar exigente temporada de softbol

La pelotera potosina Mony Ramos se reporta lista para encarar una exigente temporada 2026, en la que competirá en torneos estatales, nacionales e internacionales, consolidándose como una de las figuras constantes del softbol en la región.

El calendario arrancará con su participación en PRODONSA dentro de la Liga Tunera, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Posteriormente disputará tres campeonatos estatales en las categorías 22U, 25U y Libre Primera Fuerza, donde buscará ampliar su dominio, ya que suma tres títulos consecutivos en cada una de estas divisiones.

A nivel nacional, Ramos formará parte de la Selección Estatal de Tamaulipas en las categorías 22U, 25U y Libre, competencias que funcionarán como torneos selectivos y que contarán con la presencia de jugadoras profesionales de la Liga Mexicana, elevando así el nivel competitivo.

En el ámbito universitario, la potosina defenderá los colores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), participando en torneos Interfacultades, Interzonas de la Región Frontera y en la Universiada Nacional ANUIES, considerada el máximo escenario del deporte estudiantil en el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, este 2026 volverá a competir en la Olimpiadas Nacionales CONADE, representando a Tamaulipas, entidad cuyos colores ha defendido durante los últimos siete años.

Tras el cierre de los torneos oficiales antes del verano, Mony Ramos continuará su actividad en competencias por invitación y en la tradicional temporada en Texas, donde mantiene invitación abierta y ha logrado importantes resultados y títulos, portando con orgullo el número 00 y poniendo en alto el nombre de San Luis Potosí.

Reconocida como alumna destacada de Mont Park, deportista municipal por San Luis Potosí y estudiante de excelencia académica, la jugadora se prepara con intensidad para que el 2026 sea, una vez más, un año de metas alcanzadas y nuevos campeonatos en su trayectoria.