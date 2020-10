Morton está camino a ser uno de los mejores lanzadores

Lenta y calladamente Charlie Morton se ha convertido en uno de los lanzadores más dominantes en la historia de la postemporada.

Será abridor en el juego 3 de la Serie Mundial con los Rays de Tampa Bay con la oportunidad de empatar el récord del cubano Orlando Hernández de ocho triunfos consecutivos en la postemporada, de acuerdo con Elias Sports Bureau. De imponerse a los Dodgers de Los Ángeles y conseguir su sexto triunfo consecutivo en playoffs como abridor, se acercará a una marca de Bob Gibson.

Algo poco común para un pitcher que Pittsburgh cambió por un ligaminorista hace cinco años y un derecho que cumplirá 37 años en tres semanas y que fue elegido para su primer Juego de Estrellas en el 2018.

"No me levanto en la mañana y digo que es mi momento de brillar. Diría que me levanto y me pregunto si he hecho lo que debo hacer para estar listo para lo que me han pedido que haga", dijo Morton.

El as Walker Beuhler será el abridor con los Dodgers, que ganó el encuentro 1 por 8-3 y perdió el 2 por 6-4.

Aunque no hay viajes en la primera Serie Mundial disputada en una sede neutral, los equipos tuvieron un día de descanso, a fin de darle a los relevistas tiempo para recuperarse.

Ambos equipos decidieron no realizar entrenamientos completos, aunque algunos jugadores lanzaron en el jardín del Globe Life Field con el techo puesto y varios lanzamientos en el bullpen.

Morton derrotó a Houston el sábado en el juego 7 de la serie por el campeonato de la Liga Americana en San Diego, permitiendo dos imparables en 5 2/3 entradas sin anotación para convertirse en el primer lanzador con triunfos en cuatro juegos para definir una serie.

Lanzó con Houston en el juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del 2017 ante los Yanquis de Nueva York y ante los Dodgers en el juego de la Serie Mundial del 2017. Posteriormente firmó por 30 millones de dólares y dos años con los Rays tras la campaña 2018 y venció a Oakland en el partido por el comodín en el 2019.

Morton está 3-0 con una efectividad de 0.57, permitiendo 11 hits en 15 2/3 entradas, 17 ponches y cuatro bases por bola.

"Definitivamente es un grande en la postemporada", dijo el mánager de los Rays, Kevin Cash. "Creo que es su enfoque, su comportamiento. No ves la diferencia. No ves la ansiedad".

Tuvo foja de 46-71 en sus primeras nueve temporadas en las Grandes Ligas con Atlanta, Pittsburgh y Filadelfia, superó una cirugía Tommy John en el 2012 y operaciones de cadera en el 2012 y 2015. Desde entonces tiene marca de 47-18.

Espigado y subestimado, Morton vive en Bradenton, Florida. Ha hablado de la posibilidad de retirarse si los Rays declinan su opción de 15 millones para la próxima temporada.

"Se preocupan por todos, cada día", dijo sobre la organización. "Y si un equipo así me quiere de regreso el próximo año, estaré honrado y me sentiré privilegiado de seguir jugando".