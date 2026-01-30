Motivados Barajas y Macías para duelo ante Chivas

Previo al compromiso de este sábado entre el ADSL y el Guadalajara, de la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los jugadores Oscar Macías y Fidel Barajas comparecieron ante los medios de comunicación para compartir su análisis del rival y el momento que vive el conjunto potosino.

Durante la conferencia, ambos futbolistas coincidieron en que el duelo ante Chivas será exigente, ya que el conjunto tapatío atraviesa un buen momento y cuenta con varios jugadores que recientemente fueron base en convocatorias de la Selección Mexicana. En ese sentido, señalaron que uno de los factores clave del partido será el control del balón y la posesión, aspecto en el que San Luis ha trabajado de manera intensa durante la semana.

Oscar Macías destacó que el equipo ha puesto especial énfasis en mejorar la salida de balón y la posesión en campo contrario, puntos que no han sido del todo claros en encuentros recientes. Subrayó que los partidos ante Tijuana y León sirvieron para detectar áreas de mejora y fortalecer el funcionamiento colectivo de cara al compromiso frente al líder general del torneo.

Por su parte, Fidel Barajas reconoció que enfrentar a Chivas siempre representa una motivación especial, tanto por la historia del club como por su pasado dentro de la institución rojiblanca. Señaló que llega con la ilusión y la confianza de poder demostrar sus cualidades, dejando claro que su enfoque actual está totalmente puesto en aportar al Atlético de San Luis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos jugadores también hablaron sobre la importancia de hacer valer la localía en el Estadio Alfonso Lastras, donde el equipo busca recuperar fortaleza tras un inicio de torneo complicado, en el que enfrentaron a rivales de alta exigencia como Tigres, América y Xolos. Coincidieron en que el duelo ante Guadalajara representa una gran oportunidad para dar un golpe de autoridad en casa.

En relación con la posible salida de Juan Manuel Sanabria rumbo a la MLS, Macías y Barajas señalaron que el plantel se mantiene enfocado en el partido ante Chivas, asegurando que el equipo está preparado para suplir cualquier ausencia y, en caso de que el jugador continúe, celebrarán contar con su aporte dentro del proyecto.