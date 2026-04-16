Muere Alejandro Burillo, impulsor del futbol y tenis mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- La muerte de

marca el fin de una etapa relevante en el deporte mexicano. El empresario

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este 16 de abril de 2026 a losLa noticia comenzó a circular enla tarde de este jueves y más tarde su familia lo confirmó mediante undifundido horas más tarde."Con profundo dolor, les informamos el fallecimiento de nuestro papá. Lo estaremos despidiendo hoy a partir de las 5:00 pm en. Se llevará a cabo unaa las 11:00 en el mismo lugar. Agradecemos profundamente su compañía, cariño y oraciones en este momento tan difícil"."No tengo palabras. Duele y mucho.hafue un. Amigo y Jefe de corazón con quien vivimos en TV y Futbol grandes historia. Vuela alto Alex. Qepd", escribió el periodistaConocido como "", Burillo construyó una trayectoria que cruzó negocios, medios y deporte. Mantuvo unacon, lo que le permitió incidir en decisiones clave dentro dedurante los años noventa.Desde esa posición, tuvo participación en lade clubes como América, Atlante y Necaxa, además de formar parte de la Comisión de. Su influencia alcanzó momentos determinantes, como el impulso a la llegada de Javier Aguirre al banquillo del Tri.Uno de sus mayores legados se encuentra fuera de la cancha. Su intervención resultó clave para rescatar elen, torneo que evolucionó hasta convertirse en uno de los másAdemás, promovió el desarrollo delde la, espacio fundamental para la preparación de la