Fracking, entre beneficios económicos y daños ambientales

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El anuncio de la presidenta

sobre la creación de un comité integrado por científicos, académicos y especialistas que analizarán la

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en México ha generado una disyuntiva por los beneficios económicos que genera en perjuicio del medioambiente y las comunidades, pero, ¿cuál es el panorama internacional?-----Actualmente, existen por lo menosque permiten la explotación de gas no convencional por fracking, entre los que se encuentran, que lo utiliza para más del 75% de su producción de gas y petróleo, así como también Canadá, China, Argentina y Arabia Saudita.-----15 naciones queEn contraste, más dehan prohibido la técnica por laque provoca, como Francia, Alemania, Irlanda, Bulgaria, Suiza, Italia, España, Nueva Zelanda, República Checa, Reino Unido, Sudáfrica, Países Bajos y Australia. En tanto que otras naciones han mostrado su intención de implementarla, como Argelia, Colombia, Rusia y recientemente México.Sin embargo, diversas organizaciones medioambientales han alertado sobre los efectos negativos del fracking en las comunidades, como la disminución de disponibilidad del agua, debido a que la fracturación de un sólo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo que pone en peligro los ecosistemas y la realización delal agua y a la alimentación.Sobre el, los expertos han señalado que al menos 25% de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso, así como también han advertido que la población que habita cerca de los pozos tiene 66% de probabilidad de padecer cáncer asociado a la contaminación atmosférica.Otro de ellos es lay su contribución al, pues se ha documentado que 90% de las emisiones en el proceso de obtención del gas es, aunque también se emite dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles, que contribuyen a la aceleración del cambio climático.