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Muere el padre de Raúl Jiménez y así lo despide

El delantero del Fulham agradeció el apoyo y pidió privacidad.

Por El Universal

Marzo 13, 2026 07:02 p.m.
A
Raúl Jiménez despide a su padre.

Raúl Jiménez despide a su padre.

Raúl Jiménez y su familia atraviesan un momento muy delicado, luego de darse a conocer el fallecimiento de su padre, quien murió el jueves.
Durante horas, el jugador del Fulham no compartió ningún tipo de mensaje sobre lo sucedido, pero sí estaba recibiendo el pésame por parte de la Selección Mexicana, del América y otros equipos del futbol mexicano.
Luego de casi un día sin respuesta por parte del futbolista, el delantero del Tri compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a su padre.
"Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud despedimos a mi papá Raúl Jiménez Vega", escribió el atacante tricolor.
En cuanto la noticia se dio a conocer, muchos aficionados mandaron mensajes de apoyo a Raúl y a su familia, por lo que el jugador también agradeció esas muestras de cariño por parte de sus seguidores. Aunque también pide se respete su privacidad.
"Agradecemos todas las muestras de cariño y les pedimos privacidad en estos momentos tan difíciles para nuestra familia", se lee en el texto publicado por el exjugador del América.

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