Muere jugador de Cowboys Marshawn Kneeland tras huir de policía

La policía en un suburbio de Dallas informó que Marshawn Kneeland, jugador defensivo de los Cowboys de Dallas, fue encontrado muerto en un aparente suicidio después de evadir a las autoridades en su vehículo y huir a pie de la escena de un accidente. Tenía 24 años de edad.

La policía de Frisco dijo el jueves que están investigando un posible suicidio. Indicaron que Kneeland no se detuvo ante los patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas en una persecución a la que se unió la policía de Frisco el miércoles por la noche.

Las autoridades perdieron de vista el vehículo antes de localizarlo minutos después. Durante la búsqueda tras la huida de Kneeland, los agentes recibieron información de que Kneeland había mostrado indicios de suicidio. Fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida temprano el jueves por la mañana, aproximadamente tres horas después del accidente. La policía no dijo dónde fue encontrado el cuerpo de Kneeland.

La muerte de Kneeland ocurrió solo días después de que recuperara un despeje bloqueado en la zona de anotación en la derrota 27-17 ante los Cardinals de Arizona.

Kneeland cumplió su segunda temporada con los Cowboys. Fue una selección de segunda ronda del draft de 2024 procedente de la Universidad de Western Michigan.

Jonathan Perzley, el agente de Kneeland, pidió privacidad.

"Estoy destrozado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche", dijo en un comunicado. "Marshawn puso su corazón en cada jugada, cada práctica y cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras".

Su temporada de novato comenzó de manera prometedora antes de perderse cinco partidos debido a una lesión en la rodilla.

Kneeland logró su primera captura de carrera en el partido inaugural de esta temporada contra Filadelfia. Jugó en siete de los nueve partidos de este año, perdiendo dos por una lesión en el tobillo.

"Marshawn era un compañero de equipo querido y miembro de nuestra organización", dijeron los Cowboys. "Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia".

Los Cowboys han seleccionado con frecuencias a defensores en las dos primeras rondas del draft. Kneeland fue seleccionado un año después de que el defensor Sam Williams fuera elegido por Dallas en la segunda ronda. Williams bloqueó el despeje de que Kneeland recuperó contra los Cardinals.

La madre de Kneeland, Wendy Kneeland, murió repentinamente mientras él se preparaba para el draft. Según The Dallas Morning News, llevaba las cenizas de su madre en un collar después de unirse a los Cowboys.

"Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland de los Cowboys", dijo la NFL. "Hemos estado en contacto con los Cowboys y hemos ofrecido apoyo y recursos de asesoramiento".

Robert Prince, entrenador de receptores de los Dolphins de Miami y quien tenía el mismo puesto con los Cowboys cuando Kneeland era novato el año pasado, tenía lágrimas en los ojos al recibir con los reporteros el jueves.

"Pasamos mucho tiempo juntos cuando él estaba lesionado y entrenando en el gimnasio", comentó Prince. "Charlábamos. Él era un chico de Western Michigan y yo entrené con los Lions por un tiempo, así que teníamos algunas historias de Michigan. Buen chico. Lamento escuchar eso sobre él".