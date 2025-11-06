Triunfan los Cavs ante Sixers

CLEVELAND.- Donovan Mitchell anotó 46 puntos, su máximo de la temporada, Jarrett Allen sumó 24 unidades y diez rebotes, y los Cavaliers de Cleveland se despegaron en la segunda mitad para lograr una victoria de 132-121 sobre los 76ers de Filadelfia el martes por la noche.

Evan Mobley añadió 23 tantos para Cleveland, que ganó su segundo partido consecutivo.

El base All-Star de los Cavaliers, Darius Garland, tuvo ocho puntos en 26 minutos en su debut de temporada. Garland se perdió los primeros siete juegos tras una cirugía en el dedo gordo del pie izquierdo durante la temporada baja.

Filadelfia, que nunca estuvo al frente en el juego, obtuvo 27 puntos cada uno de Tyrese Maxey y Quentin Grimes.

Mitchell siguió su actuación del domingo de 37 puntos y ocho triples contra Atlanta al encestar 15 de 21 tiros de campo, seis de 11 desde larga distancia y hacer todos sus ocho tiros libres contra un equipo de los 76ers que perdió juegos en noches consecutivas.

Joel Embiid no jugó el miércoles ya que Filadelfia no lo está haciendo jugar en noches consecutivas al inicio de la temporada debido a problemas en la rodilla izquierda. Cleveland salió con una ventaja de 17 puntos ocho minutos después de iniciado el juego antes de que Philadelphia se recuperara lentamente.

El triple de Kelly Oubre Jr. lo empató a 72 con 9:48 restantes en el tercer cuarto antes de que los Cavaliers recuperaran el control, anotando 13 puntos consecutivos. Allen anotó seis durante la racha y Mobley añadió cinco.

Cleveland superó a Filadelfia 35-15 el resto del cuarto después de que los 76ers lo empataran y estaban arriba 107-87 entrando en los últimos 12 minutos.