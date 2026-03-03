Mundial 2026: anuncian precios de boletos para repechaje en México
El estadio Akron y el BBVA serán sede de partidos decisivos para definir boletos al Mundial 2026.
Faltan 100 días para que empiece el Mundial 2026 y todavía hay boletos por definirse. Sin embargo, este mes en Monterrey y Guadalajara se llevarán a cabo los repechajes que entreguen dos de esos boletos para la justa mundialista y este martes se anunciaron los precios de los boletos.
Precios y fechas de los partidos de repechaje
Para fortuna de los aficionados mexicanos y de los países involucrados que deseen acercarse a territorio regiomontano y tapatío para ver los partidos, los costos no son para nada elevados, sobre todo si se compara con lo que cuestan las entradas para el Mundial en junio.
¿Cuánto cuestan los boletos para el repechaje en Monterrey y Guadalajara?
Para los primeros dos partidos, el precio de los boletos es de 200 pesos; para las finales donde se definirá quiénes jugarán la Copa del Mundo, los boletos costarán 300 pesos.
Los primeros partidos se jugarán el jueves 26 de marzo.
Los segundos partidos se jugarán el martes 31 de marzo.
Los boletos para los partidos se compran a través del portal FIFA Tickets.
Sedes y equipos participantes en el repechaje
Todo lo que debes saber sobre el repechaje en Guadalajara
El estadio Akron fue elegido para recibir una serie de repechaje internacional, donde países como Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo lucharán por un boleto al torneo de naciones más importante.
Primero se enfrentarán Jamaica y Nueva Caledonia, en este partido las entradas costarán 200 pesos. El ganador de este encuentro, se medirá contra la RD del Congo en una "final".
Todo lo que debes saber sobre el repechaje en Monterrey
Por su parte, el estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero, contará con la presencia de Bolivia, Surinam e Irak.
Aquí, Bolivia y Surinam se enfrentarán en la antesala de la gran definición contra Irak. Al igual que en Guadalajara, el primer partido costará 200 pesos y el segundo, 300.
