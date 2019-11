Mundial Sub 17. México aplasta a Islas Salomón y avanza a octavos

La Selección Mexicana Sub 17 goleó 8-0 a Islas Salomón para asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría.

El Tricolor juvenil necesitaba golear a su rival más débil del Grupo F o su participación en el Mundial peligraba, ya que Paraguay amarró el liderato del sector e Italia el segundo lugar.

El miércoles, el cuadro de Marco Antonio "El Chima" Ruiz se topará contra Japón, ya en duelo de eliminación directa.

En el primer tiempo, los mexicanos marcaron tres goles (Efraín Álvarez, Jesús Alejandro Gómez y Luis Puente), que no eran suficientes para buscar el boleto de un mejor tercer lugar.

Para el complemento, Álvarez y Gómez volvieron a anotar; Israel Luna López también hizo doblete y Ali Ávila alargó los cartones, sobre un rival que no supo ni cómo contener el ataque tricolor.

Fue la mayor goleada para México en un Mundial Sub 17, categoría que ha conquistado en un par de ocasiones (2005 y 2011).

Gracias a esta paliza sobre el conjunto oceánico, el Tricolor clasificó como el mejor tercer lugar de los sectores.