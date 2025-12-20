logo pulso
Myles Garrett, por récord de capturas

El ala defensiva espera romper la marca en el duelo ante los Bills

Por AP

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Myles Garrett, por récord de capturas

Josh Allen ha sido comparado con Brett Favre, miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, debido a su fuerza de brazo y su capacidad para correr con el balón a pesar de los altos riesgos ocasionales.

Myles Garrett espera que Allen tenga otra similitud con Favre, quien al ser derribado hace casi un cuarto de siglo permitió que su captor estableciera un récord.

Garrett, All-Pro de los Browns de Cleveland llega al encuentro del domingo contra los Bills de Buffalo con 21 capturas y media. Necesita una y media más para superar a Michael Strahan, miembro del Salón de la Fama, y a T.J. Watt de Pittsburgh.

Ambos comparten el récord de más capturas en una temporada.

Garrett, quien ha registrado al menos una captura en ocho duelos consecutivos, dijo el viernes que sería especial si el récord se lograra contra el actual Jugador Más Valioso de la NFL.

"Absolutamente. Quiero decir, él es de esos tipos sobre quienes presumirías que venciste dentro de unos años", dijo Garrett. "Creo que es una comparación un poco divertida porque esos tipos tienen estilos similares, y, ya sabes, Mike y yo hemos sido comparados antes, pero, sí, significaría mucho enfrentarlo. El tipo es increíble y lo que puede hacer en la posición de quarterback y con el balón, en general. No hay nadie como él, que será un enfrentamiento divertido."

Strahan superó la marca de 22 capturas establecida en 1984 por Mark Gastineau. El récord llegó al final del último cuarto de la temporada 2001 de los Giants contra Green Bay. Favre se dejó caer al suelo mientras Strahan se acercaba para establecer la marca.

Watt empató el récord durante el último encuentro de 2021 en Baltimore al derribar al quarterback de los Ravens, Tyler Huntley. Las capturas se convirtieron en una estadística oficial de la NFL en la temporada de 1982.

