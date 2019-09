Nadal luce en el US Open, bajo la mirada de Woods

Frente a una dura prueba en el Abierto de Estados Unidos, Rafael Nadal prodigó un par de tiros ganadores, tan espectaculares que fascinaron a un experto en la materia, pero en otro deporte.

Bajo la mirada de Tiger Woods en el graderío del estadio Arthur Ashe, Nadal se impuso el lunes a Marin Cilic, el campeón de este certamen en 2014, para instalarse en los cuartos de final.

El español luce saludable y hambriento de triunfo en Flushing Meadows, y ganó nueve juegos consecutivos para doblegar al croata por 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.

En el penúltimo punto del encuentro, Nadal entusiasmó a Woods con un tiro cruzado de revés, tras un remate potente de Cilic. Tanto el tenista como el golfista batieron varias veces un puño en el aire para festejar esa genialidad.

Al pie de cancha, se pidió a Nadal que explicara ese disparo.

"Le pegué bien", respondió Nadal con una sonrisa. "Es fácil de describir y difícil de hacer. Para llegar a ese lugar (de la cancha), hay que tener algo de suerte".

El astro de 33 años llegó por novena ocasión a la ronda de los ocho menores en Flushing Meadows. En los torneos de Grand Slam, se ha clasificado 40 veces a los cuartos de final.

Nadal (segundo preclasificado del certamen) se retiró de la semifinal de 2018 en el US Open por una lesión de rodilla. Tratará de volver a la ronda de los cuatro principales con un triunfo sobre el argentino Diego Schwartzman (20mo), quien más temprano doblegó 3-6, 6-2, 6-4, 6-3 al alemán Alexander Zverev (6to).

Schwartzman capitalizó una avalancha de errores de Zverev y avanzó por segunda vez en tres años a los cuartos de final del US Open.

Siempre combativo, Schwartzman no se apartó de su estilo de absorber cada golpe desde la línea de fondo, ni siquiera después del set inicial, primero que pierde en lo que va del certamen. El "Peke", 20mo preclasificado, dominó en la mayoría de los peloteos largos, con puntos que alcanzaron los 35 golpes.

"Alex pasó muchos problemas con el saque y yo soy fuerte devolviendo", destacó Schwartzman en la entrevista a pie de cancha.

Matteo Berrettini (24to) se convirtió en el primer italiano en colarse a cuartos del US open desde 1977. Se impuso por 6-1, 6-4, 7-6 (6) a Andrey Rublev. Chocará en la fase siguiente ante el francés Gael Monfils (13ro), quien apabulló 6-1, 6-1, 6-2 al español Pablo Andújar.

En la rama de mujeres, la racha de Naomi Osaka de 10 victorias seguidas en el Abierto de Estados Unidos y su camino a la defensa del título llegaron a su fin. Cayó por 7-5, 6-4 ante Belinda Bencic en la cuarta ronda del último Grand Slam del año.

Osaka, que había usado una rodillera a lo largo del torneo, recibió atención de un entrenador por problemas en la rodilla izquierda después de que la suiza le rompió el saque para tomar una ventaja de 3-2 en el segundo set.

"Me sentía muy emocionada por estar en la cancha. El reto no podía ser mayor (que estar) contra Naomi", declaró Bencic, la 13ra preclasificada que ahora se medirá con la croata Donna Vekic en los cuartos de final. "Me siento muy satisfecha con la manera en que jugué y la manera en que controlé mis nervios al final".

El resultado en un estadio Arthur Ashe de techo cerrado en una tarde lluviosa significa que los dos campeones defensores y primeras cabezas de serie quedaron fuera antes de los cuartos de final del torneo.

El ganador del año pasado en la rama masculina, Novak Djokovic, se vio obligado a abandonar el domingo su encuentro en la cuarta ronda ante el suizo Stan Wawrinka, con dolor en hombro izquierdo.

Osaka brilló en Flushing Meadows en 2018 al conquistar el primer campeonato de un torneo major en su carrera. Doblegó con facilidad a Serena Williams en una caótica final en la que la estadounidense perdió la compostura y discutió acaloradamente con el juez.

En enero, Osaka sumó su segundo trofeo consecutivo de Grand Slam al ganar el Abierto de Australia. Eso la convirtió en el primer tenista japonés, hombre o mujer, que se coloca en la cima del ranking mundial.

Por su parte, Vekic, una croata de 23 años, llega a sus primeros cuartos de final en un Grand Slam al rescatar un match point y vencer 6-7 (5), 7-5, 6-3 a la alemana y 26ta preclasificada Julia Goerges.