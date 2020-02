Nadal quiere ser el más ganador en los Slams

Rafael Nadal, quien se encuentra en Acapulco para disputar el Abierto Mexicano de Tenis, no oculta su intención de ser el más ganador, al menos en el rubro de los Grand Slams.

Aunque tiene por delante a Roger Federer, el español sabe que la más grande amenaza para su lugar en la historia está en el retrovisor y se llama Novak Djokovic.

Sin disimular su deseo de no ser alcanzado, el oriundo de Manacor aprovechó su visita al puerto guerrerense para admitir que, cuando "Nole" disputa un título de Grand Slam, desea verlo perder. Y cree que el sentimiento es recíproco.

Luego de una temprana eliminación en la edición anterior del AMT, Nadal podría percibir el actual como una revancha, pero no lo ve así. Con respecto a su experiencia en Acapulco, el segundo del ranking actual reconoció que sólo hay un momento amargo en el historial.