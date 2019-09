Nahuel Guzmán podría ser sancionado por la Liga MX

Nahuel Guzmán cometió una grave agresión en el juego por la final de las Leagues Cup entre Tigres y Cruz Azul.

El portero de los felinos, propinó un fuerte golpe al volante de Cruz Azul, Édgar Méndez, y cómo consecuencia fue expulsado, después de que la acción fuera revisada en el VAR.

Pero ¿la acción del argentino quedará impune? Parece que no, ya que la Comisión Disciplinaria de la Liga MX, bien podría actuar en contra del llamado "Patón".

En el Artículo XI de las pautas de competencia del torneo, dice lo siguiente en su apartado C:

"Las suspensiones que queden pendientes por la participación final de un club en la competición se transferirá al próximo partido en el que tome parte el jugador".

Pero en caso de: "conducta violenta y / o abuso / asalto a los árbitros, toda disciplina suplementaria será administrada por el cuerpo disciplinario correspondiente de cada liga, en lo que se refiere a las acciones de sus propios jugadores".

Así que la Disciplinaria en México bien podría castigar al jugador, ¿con juegos de suspensión? Lo más probable es que no, pero quizá sí con una fuerte multa.