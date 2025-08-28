Naomi Osaka avanza en el Abierto de Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — Naomi Osaka está de vuelta en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 2021, el año después de ganar su segundo campeonato en Flushing Meadows.

En este momento, también está jugando bastante bien, bajo la guía de un nuevo entrenador, sin embargo ella aun no tiene una opinión sobre si siente que está lista para llegar lejos en el torneo.

"Honestamente, realmente no lo sé. Ya no me preocupo por saberlo. Simplemente lo dejo en el aire", dijo Osaka, cabeza de serie número 23, después de eliminar el jueves en solo 70 minutos a Hailey Baptiste 6-3, 6-1 en la segunda ronda.

Los cuatro trofeos de Grand Slam de Osaka llegaron en canchas duras: dos en el Abierto de Estados Unidos, dos en el Abierto de Australia. Desde su título de 2020 en Nueva York, sus viajes allí han sido así: derrotas en la tercera ronda en 2021, primera ronda en 2022, segunda ronda el año pasado.

La superficie tiende a favorecer los grandes servicios y el tenis poderoso de primer golpe por el que Osaka es mejor conocida, y algo que mostró contra Baptiste, por supuesto, aunque también demostró disposición para variar velocidades y efectos.

El otro talento que Osaka está utilizando con gran efecto esta semana es el de devolver que pone a un oponente a la defensiva. Osaka ya ha ganado 11 de los 18 juegos de devolución que ha jugado hasta ahora, incluyendo durante una victoria de 6-3, 6-4 sobre Greet Minnen en la primera ronda.

Después de su salida en la tercera ronda en Wimbledon el mes pasado, Osaka se separó del entrenador Patrick Mouratoglou y comenzó a trabajar con Tomasz Wiktorowski, quien solía ser parte del equipo de Iga Swiatek.

Wiktorowski la ha animado a enfocarse más en la colocación de sus tiros "y no necesariamente buscar ganadores la mayoría de las veces".

Parece que están progresando rápidamente, y Osaka dijo que su impresión de él cambió rápidamente.

"Honestamente, no lo conocía, pensé que era muy intimidante, porque es muy alto y no sonreía", dijo. "Ahora que estamos trabajando juntos, veo que sonríe a menudo. Tiene una sonrisa muy amigable, y es muy agradable. Ese es mi pequeño dato curioso sobre Tomasz".

Venus Williams logra una victoria en dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos

Venus Williams consiguió su primera victoria en un partido de dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos desde 2014, y esta vez, su compañera no fue su hermana menor Serena, sino Leylah Fernandez. Williams, de 45 años, que recientemente regresó al circuito después de una ausencia de 16 meses, y Fernandez eliminaron a la pareja cabeza de serie número seis, Lyudmyla Kichenok y Ellen Perez, 7-6 (4), 6-3.

¿Qué más sucedió en el Abierto de Estados Unidos el jueves?

Los campeones de Wimbledon Swiatek y Jannik Sinner ganaron ambos, aunque la victoria del italiano fue mucho más sencilla que la de ella. Swiatek tuvo algunos problemas antes de superar a Suzan Lamens, una jugadora holandesa clasificada en el puesto 66 que nunca había aparecido en un torneo de Grand Slam hasta este año, con un marcador de 6-1, 4-6, 6-4. Sinner estuvo bien en una victoria de 6-3, 6-2, 6-2 contra Alexei Popyrin, quien venció a Novak Djokovic en el Abierto de Estados Unidos hace un año.

¿Quién está en el programa del viernes en el Abierto de Estados Unidos?

Carlos Alcaraz, el campeón masculino de 2022, y Jessica Pegula, la subcampeona femenina de 2024, juegan sus partidos de tercera ronda en el Estadio Arthur Ashe durante la sesión diurna. Djokovic, dueño de 24 títulos de Grand Slam, se enfrenta a Cam Norrie en Ashe por la noche, seguido por la estadounidense Taylor Townsend, quien tuvo un intercambio con su oponente, Jelena Ostapenko, después de su partido de segunda ronda, contra la cabeza de serie número cinco Mirra Andreeva, una joven de 18 años de Rusia.