Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Japón en amistoso
La convocatoria de la Selección Mexicana destaca por el regreso de Chucky Lozano y otros jugadores clave.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ya sin competencias oficiales, el Tricolor de Javier Aguirre disputará únicamente encuentros amistosos.
Sus siguientes rivales son las Selecciones de Japón y Corea del Sur y para dichos enfrentamientos presentaron este jueves su convocatoria de 25 elementos. En la que destacan los regresos de Hirving Lozano y Germán Berterame.
Diego Lainez y Erick "Chiquito" Sánchez son otros que regresan al combinado nacional del Vasco Aguirre y buscan colarse a los "consentidos" que han sido más recurrentes en los llamados.
En la portería, Guillermo Ochoa no fue convocado y en su lugar estará el arquero de los Tuzos del Pachuca, Carlos Moreno.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
México enfrentará al combinado japonés el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum (19:30 horas), mientras que al equipo surcoreano lo hará el martes 9, en el Geodis Park, en Nashville (19:00 horas).
Así está conformada la convocatoria de la Selección Mexicana:
Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Moreno
Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Rodrigo Huescas, Jesús Gallardo,
Mateo Chávez, Jorge Sánchez, Juan Sánchez Purata y Jesús Orozco.
Medios: Gilberto Mora, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Erik Lira, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda.
Delanteros: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, César Huerta, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Germán Berterame, Hirving Lozano y Diego Lainez.
no te pierdas estas noticias
Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Japón en amistoso
El Universal
La convocatoria de la Selección Mexicana destaca por el regreso de Chucky Lozano y otros jugadores clave.
Renata Zarazúa eliminada por Diane Parry en segunda ronda del US Open
El Universal
Renata Zarazúa no logra avanzar en el US Open tras ser derrotada por Diane Parry en un emocionante partido de tenis.
Lesión de Ardon Jashari en entrenamiento del AC Milan
El Universal
El futbolista Ardon Jashari sufre fractura en entrenamiento del AC Milan