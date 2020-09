Naomi Osaka se baja de Roland Garros

La tenista del momento, Naomi Osaka, dio a conocer que no participará en el último Grand Slam de este año: Roland Garros. En sus redes sociales, la reciente campeona del US Open y tercera raqueta de la WTA explicó los motivos por los que no se presentará en París a partir del próximo lunes.

"Desafortunadamente, no podré jugar el Abierto de Francia este año. Mi tendón aún está adolorido, así que no tendré suficiente tiempo de prepararme para la arcilla", escribió.

Previo al major estadounidense, la japonesa se retiró de la final del Masters de Cincinnati, con un dolor en el tendón de la corva como argumento. Durante el 'grande' de Nueva York, también se mostró adolorida por instantes y jugó todos sus partidos —incluida la final ante Victoria Azarenka— con un vendaje en el muslo derecho.

Al no presentarse en suelo galo, Osaka, quien se ha consolidado como una figura social por sus protestas antirracistas, no podrá extender su palmarés y luchar por uno de los dos majors que se le han negado en su carrera: Roland Garros y el Australian Open.