Napoli clasifica en penales en la Copa Italia ante Cagliari

MILÁN (AP) — Napoli accedió a los cuartos de final de la Copa Italia el miércoles, tras emerger victorioso de una interminable tanda de penales contra Cagliari a raíz de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

El equipo de Antonio Conte finalmente se impuso 9-8 en los penales. Mattia Felici estrelló su disparo en el travesaño por Cagliari y el arquero napolitano Vanja Milinkovic-Savic atajó el remate de Zito Luvumbo.

David Neres pudo asegurar la victoria para Napoli con el quinto penal de la tanda, después del fallo de Felici, pero su disparo fue detenido por Elia Caprile. Alessandro Buongiorno se encargó de sellar la victoria después de que incluso Milinkovic-Savic había ejecutado —y convertido— un penal.

Napoli se adelantó en la primera mitad con el cabezazo de Lorenzo Lucca. Sebastiano Esposito lo empató a los 67 tras una asistencia accidental del mediocampista local Scott McTominay.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Napoli jugará contra Fiorentina o Como en los cuartos de final.

Primera vez para Diouf

El Inter de Milán avanzó a los cuartos de final con una aplastante victoria de 5-1 sobre Venezia, el único equipo de la Serie B que quedaba en carrera.

Tanto Napoli como Inter rotaron considerablemente sus alineaciones, ya que ambos equipos también están involucrados en la carrera por el título de la Serie A y en la Liga de Campeones.

Andy Diouf fue titular por primera vez y puso en marcha al Inter con su primer gol para los Nerazzurri a los 18 minutos. Pio Esposito duplicó la ventaja del Inter apenas dos minutos después

Un doblete de Marcus Thuram prácticamente aseguró la victoria.

Richie Sagrado anotó un gol de consolación para Venezia, pero Ange-Yoan Bonny restauró la ventaja de cuatro goles.

El Inter jugará contra Roma o Torino.

Atalanta se cita con Juventus

Atalanta se las verá contra Juventus en cuartos de final tras vapulear 4-0 a un Genoa con 10 hombres.

Fue la primera derrota de Daniele De Rossi como técnico de Genoa después de asumir el cargo a principios del mes pasado.

Berat Djimsiti cabeceó un centro para darle la ventaja al Atalanta a los 19 minutos. La tarea de Genoa se complicó a los 36, cuando el adolescente Seydou Fini fue expulsado por derribar a Raoul Bellanova cuando se perfilaba para rematar a gol.

Marten de Roon elevó al doble la ventaja del Atalanta al inicio de la segunda mitad con un potente disparo desde fuera del área y Mario Pasalic se deslizó para anotar el tercero cerca del final.

Honest Ahanor, un zaguero de 17 años que fichó con Atalanta en julio procedente de Genoa, anotó su primer gol en el tiempo de descuento.

Juventus eliminó al Udinese en su cruce de octavos de final el martes.