Nationals se niegan a enfrentar a Marlins, que padecen brote de Covid-19

Los Nationals de Washington, vigentes campeones de la Serie Mundial, no quieren realizar el viaje a Florida para enfrentar a los Marlins de Miami, debido a las preocupaciones que tienen de enfermar de Covid-19, luego de que la novena de Miami tenga 15 casos positivos entre jugadores y staff.

La novena de la Florida sufrió el contagio de un brote de Covid-19 mientras estaba en Filadelfia enfrentando a los Filis. Primero, se supo el positivo de cuatro elementos, pero en las horas posteriores el número de positivos subió a 14.

La MLB canceló el partido del martes que tenía previsto jugar contra los Orioles de Baltimore.

La información, publicada por Joel Sherman del diario The New York Post, sostiene que los jugadores de la escuadra de Washington realizaron una votación en la que votaron en contra de hacer el viaje a Miami, para enfrentar la serie de tres partidos contra los Marlins.

Los Nats estaban programados para jugar una serie de 3 juegos con los Marlins comenzando el viernes y terminando el domingo.

Los Marlins aún no han viajado de regreso a Miami y se mantienen en Filadelfia en la que meditan qué hacer con la situación. Por ahora tienen a sus enfermos en cuarentena.