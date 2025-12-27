Navidad gris en Kansas City

KANSAS CITY.- Chris Oladokun vio en la derrota del jueves por qué cree que los Kansas City Chiefs pronto volverán a ser ganadores.

Patrick Mahomes estaba fuera por una lesión en la rodilla, al igual que el suplente Gardner Minshew, lo que obligó a que Oladokun asumiera como titular por primera vez en su carrera. También el equipo estaba reducido a su quinto y sexto tackle ofensivo y sin los receptores lesionados Rashee Rice y Tyquan Thornton.

La defensa estaba igualmente golpeada, sin los principales esquineros Trent McDuffie y Jaylen Watson, quienes también pasaron a la reserva de lesionados.

Sin embargo, en una temporada sin nada más por lo que jugar, los Chiefs le dieron pelea hasta el final a los Broncos —que se encaminan hacia el título de la AFC Oeste y quizás al puesto número 1 en los playoffs. Bo Nix tuvo que lanzar un pase de touchdown en los minutos finales, y una defensa en el otro extremo, para que Denver escapara con una victoria de 20-13 la noche de Navidad en el Arrowhead Stadium.

"Viste esta noche, un equipo que a los ojos de muchos no juega por mucho, un montón de titulares, un montón de jugadores clave fuera, yendo a IR, y luchamos", dijo Oladokun después. "Luchamos esta noche contra uno de los mejores equipos de la NFL. Una de las mejores defensas. Una de las mejores ofensivas de la liga. Y estuvimos allí hasta el final".

"No estoy desanimado con Kansas City", agregó.

No será tan fácil.

Los Chiefs (6-10) tenían muchas deficiencias incluso antes de la ola catastrófica de lesiones al final de la temporada, desde la incapacidad para presionar al pasador hasta la falta de creadores de jugadas. Podrían necesitar mejoras en los tres niveles de la defensa, y probablemente tendrán que encontrar al sucesor de Travis Kelce, quien podría anunciar su retiro después de jugar 13 temporadas en la liga.

Luego estaban los errores tontos que los acosaron toda la temporada, y que aparecieron nuevamente el jueves por la noche, que el entrenador Andy Reid y su personal tendrán que corregir.

"Nos hemos estado castigando mucho este año, especialmente con errores críticos en situaciones críticas. Es como, no puedo hacer eso", dijo Jones, "pero esto ha estado sucediendo durante todo el año. Mejoraremos".

De hecho, hay mucho espacio para mejorar antes de que comience la próxima temporada en menos de nueve meses.

Pero también hay razones ser optimistas.

QUÉ FUNCIONA

La defensa de los Chiefs los mantuvo en el juego contra Broncos, usando una zona suave y haciéndolos trabajar en la gestión del reloj con largas series de anotación. Fue una estrategia brillante del coordinador defensivo Steve Spagnuolo, quien mostró que sigue siendo uno de los mejores, y fue bien ejecutada por una defensa que carecía de varios jugadores importantes.

LO QUE NECESITA AYUDA

La ofensiva necesita mucha ayuda, aunque eso viene con la salvedad de que faltaban muchos jugadores. Oladokun logró jugar razonablemente bien, dadas las circunstancias, pero Kansas City aún logró solo 139 yardas de ofensiva total.