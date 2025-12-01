logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Boletos duplicados y decepción en Taquería La Dua

Fotogalería

Boletos duplicados y decepción en "Taquería La Dua"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

NC State y Virginia inauguran temporada en Brasil

NC State y Virginia serán los pioneros en jugar en Brasil, marcando un hito en el fútbol americano universitario

Por AP

Diciembre 01, 2025 08:23 p.m.
A
NC State y Virginia inauguran temporada en Brasil

RALEIGH, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — N.C. State y Virginia abrirán la próxima temporada en Brasil, convirtiéndose en el primer partido de fútbol americano universitario que se disputa en Sudamérica.

El partido se jugará el 29 de agosto de 2026 en Río de Janeiro, según un anuncio de las universidades, los organizadores y la Conferencia de la Costa Atlántica. El partido en Brasil, reportado por primera vez por Pack Pride en noviembre, contará como un partido de liga.

Los equipos habían acordado una serie de partidos no conferenciales de ida y vuelta que no contarían en la clasificación de la ACC, ya que los partidos se añadieron fuera del modelo de programación de la liga.

NC State ganó el enfrentamiento de este año en septiembre. El partido en Brasil reemplazaría el partido en casa de Virgina que estaba programado para el próximo año, aunque ahora se ha integrado en el calendario de la liga a medida que la ACC pasa a un calendario de nueve partidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La directora atlética de Virginia, Carla Williams, dijo que el partido permitiría a su escuela "expandir nuestra presencia internacional", mientras que el director atlético de N.C. State, Boo Corrigan, expresó que también permitiría a las escuelas "llevar el fútbol americano a otro continente".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

NC State y Virginia inauguran temporada en Brasil
NC State y Virginia inauguran temporada en Brasil

NC State y Virginia inauguran temporada en Brasil

SLP

AP

NC State y Virginia serán los pioneros en jugar en Brasil, marcando un hito en el fútbol americano universitario

Panthers sorprenden a los Rams en la NFL
Panthers sorprenden a los Rams en la NFL

Panthers sorprenden a los Rams en la NFL

SLP

AP

Los Texans, Colts y Jaguars se disputan el liderato en la AFC Sur tras los recientes resultados.

España busca revalidar título en final de Liga de Naciones femenina
España busca revalidar título en final de Liga de Naciones femenina

España busca revalidar título en final de Liga de Naciones femenina

SLP

AP

Aitana Bonmatí no estará presente en el crucial partido entre España y Alemania

Liverpool relega a Salah a suplente en plena crisis de resultados
Liverpool relega a Salah a suplente en plena crisis de resultados

Liverpool relega a Salah a suplente en plena crisis de resultados

SLP

AP

Salah no juega en victoria de Liverpool ante West Ham. Slot planea cambios para mejorar resultados.