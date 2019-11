Necaxa busca un buen cierre a costa del Atlético de San Luis

El Necaxa se ha mantenido como uno de los mejores equipos del campeonato con los 28 puntos que ha conseguido y que lo colocan en la segunda posición de la tabla general. Sin embargo, la estabilidad y armonía que han mostrado los Hidrorayos podría estar en riesgo por un tema fuera de las canchas.

Durante los últimos días han sobresalido los nombres del lateral Cristian "Chicote" Calderón, el central Alexis Peña y el volante Jesús Angulo, pero no por su calidad en el gran torneo que han tenido.

Su nombre ha relucido pues habría un interés por parte de las Chivas para contratarlos e incluso algunos trascendidos periodísticos confirman que la negociación ya está apalabrada para el siguiente torneo.

Inclusive, además de los jugadores se ha mencionado que el actual técnico del Necaxa, Guillermo Vázquez, también estaría en la órbita del cuadro Rojiblanco como una de las principales opciones para llegar al banquillo el próximo torneo. Y es que en el caso del técnico fue el mismo Vázquez quien confirmó a un medio deportivo que su contrato termina este semestre y que de común acuerdo con la directiva no seguirá en el equipo.

Aunque los implicados no han salido a desmentir la noticia, la mejor forma de acallar rumores y poner de manifiesto su profesionalismo y concentración en la parte clave de la liga será cuando este sábado visiten al mermado Atlético San Luis. Conseguir los tres puntos será importante para no perder su privilegiado lugar en liguilla como uno de los cuatro mejores, sobre todo luego de caer ante el Pachuca en su partido más reciente.

"Lo que toca es hacer autocrítica, luego trabajar en lo que venimos haciendo y después es confiar y creer en lo que podemos dar, volver a lo que fuimos gran parte del torneo, lo que nos llevó a estar arriba", refirió en conferencia Mauro Quiroga, quien con sus 11 dianas es hasta ahora el mejor artillero del campeonato.

El duelo tendrá lugar en el Alfonso Lastras a las 17 horas.