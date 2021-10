Necaxa y Mazatlán, por la reclasificación

México.- Los Rayos del Necaxa reciben al Mazatlán en el estadio Victoria el próximo viernes 29 de octubre como parte de la jornada 16, penúltima del Torneo Grita México Apertura 2021.

Los hidrocálidos vienen de vencer al Monterrey y con eso consiguieron la quinta victoria de la temporada que los ubica en la posición 13, muy cerca de la zona de clasificación al repechaje.

Los dirigidos por Pablo Guede se han metido a la contienda por un lugar en la fiesta grande del futbol mexicano, pero para eso necesitan ganar sus dos últimos encuentros y esperar el resultado de los equipos que se sitúan apenas un par de puntos por encima de ellos.

En su cuenta de tuiter, el Necaxa escribió que van por la victoria: "Enfocados en el #NECvsMZT y con el objetivo claro... ¡Sí o sí esos puntos se tienen que quedar en casa!".

Por su parte, el Mazatlán también viene de una victoria tras superar 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro y suma 20 puntos, que lo mantienen en el octavo peldaño de la Tabla General.

El estratega de los Cañoneros, Beñat San José, afirmó tras su más reciente victoria estar feliz. "Vamos poco a poco, sabemos que es un equipo que tiene momentos que sufre, momentos buenísimos y otros que no son tantos".

El español está consciente que el equipo debe mantener el buen paso para no bajar en la clasificación al repechaje, en especial porque no han tenido la mejor participación en sus partidos de visitante. "Creo que en esta visita el equipo va a dar una cara mucho mejor, es tema de aciertos y combinar mejor, porque de actitud siempre he estado muy contento con mis jugadores".

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la jornada 1 del Torneo Guardianes 2021, donde los sinaloenses se impusieron 3-2.

El encuentro se llevará a cabo este viernes, en punto de las 19:00 horas centro y se transmitirá a través de televisión abierta.