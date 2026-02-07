Nets de Brooklyn aplastan a Wizards de Washington en la NBA
Michael Porter Jr. anota 23 puntos para liderar la victoria de los Nets sobre los Wizards en un emocionante encuentro de la NBA.
NUEVA YORK (AP) — Michael Porter Jr. anotó 23 puntos y los Nets de Brooklyn utilizaron una primera mitad de 80 puntos para vencer el sábado por 127-113 a unos Wizards de Washington que estaban con una plantilla reducida.
Con solo ocho jugadores disponibles para los Wizards, los Nets lideraron por 34 puntos en el segundo cuarto y lograron romper una racha de tres derrotas consecutivas.
Day'Ron Sharpe añadió 19 puntos y Noah Clowney sumó 18 para los Nets, quienes ganaron por segunda vez en 12 partidos. El novato Danny Wolf consiguió 16 puntos, siete rebotes y seis asistencias.
Will Riley anotó un récord personal de 27 puntos para los Wizards. Justin Champagnie agregó 21 puntos y nueve rebotes.
Los equipos están empatados en el puesto 13 de la Conferencia Este con un récord de 14-37, jugando con muchos jugadores jóvenes mientras buscan una mejor posición en el sorteo. Pero Brooklyn tuvo a toda su plantilla en la cancha el sábado, mientras que Washington descansó a algunos jugadores en el primer partido de dos consecutivos.
Los Wizards habían ganado cuatro de sus últimos seis partidos, incluyendo una victoria sobre Detroit, líder del Este, el jueves en su último encuentro.
