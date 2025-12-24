Nets se imponen fácilmente a 76ers

FILADELFIA.- Michael Porter Jr. anotó 28 puntos, Egor Demin agregó 20 y los Nets de Brooklyn vencieron el martes 114-106 a los 76ers de Filadelfia.

Porter encestó cinco de 12 desde el arco de tres puntos y Demin acertó un par de triples en el ocaso del duelo, después de que los 76ers redujeron una ventaja de 19 puntos a nueve en el último cuarto. Brooklyn embocó 17 de 46 desde la distancia de tres puntos para ganar por tercera vez en cuatro duelos.

Nic Claxton añadió 16 puntos y diez rebotes.

Joel Embiid anotó 27 puntos por Filadelfia a pesar de salir brevemente al inicio del tercer cuarto tras golpearse la rodilla derecha. Paul George sumó 19 unidades, pero el máximo anotador de los 76ers, Tyrese Maxey, fue limitado a 13 tantos al acertar tres de 14 disparos.

Andrew Drummond terminó con 12 puntos y 13 rebotes.

Porter anotó 24 puntos el domingo, en la victoria de los Nets por 96-81 sobre Toronto y superó esa cifra en la primera mitad contra Filadelfia.

Sumó 25 puntos y encestó cinco de ocho triples, para ayudar a que los Nets edificaran una ventaja de 63-57 al medio tiempo.