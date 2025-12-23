En diferentes hechos, mueren 2 motociclistas

Dos motociclistas perdieron la vida en distintos accidentes registrados este lunes, uno en la avenida Muñoz al chocar contra un poste y otro en el Centro de Abastos, donde al parecer fue arrollado por un vehículo pesado.

En el primer caso, registrado por la mañana, el ahora occiso circulaba en una moto color negro por la avenida Muñoz en dirección de norte a sur y al pasar el puente del río Santiago, tomó por el ramal que conduce hacia la calle Capitán Caldera, en el fraccionamiento Residencial Campestre, en donde se impactó contra un poste y luego se fue contra la parte posterior de un automóvil color blanco, en donde quedó incrustrado.

A causa del accidente el hombre presentó fuertes lesiones y quedó sin vida en el sitio, cuando llegaron los socorristas determinaron que ya nada había por hacer.

El otro hecho tuvo lugar al mediodía cuando el fallecido se desplazaba por la avenida José de Gálvez, en el Centro de Abastos, a bordo de una motociclista color blanco con negro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una versión indica que al aproximarse a la Calle Tercera oriente fue arrollado al parecer por un tráiler, que le pasó encima y el chofer se habría dado a la fuga con rumbo desconocido.

Al ser embestido, el motociclista quedó tirado sobre la zona de rodamiento y algunos testigos dieron aviso a los cuerpos de emergencia pero cuando los paramédicos de la Cruz Roja lo revisaron se percataron que ya había perdido la vida.

En los dos casos, las autoridades acudieron a tomar conocimiento de los hechos y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Legista en donde serían entregados a los familiares para la sepultura correspondiente.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación sobre los accidentes y proceder contra quien resulte responsable.